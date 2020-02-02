شكرا لقرائتكم طارق قنديل: الأهلي عاش أجواء صعبة للغاية في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووصلت بعثة الاهلي صباح اليوم للقاهرة قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق ، وإستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط اجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

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وأوضح طارق قنديل في تصريحات لـ"اليوم السابع" الذى رافق بعثة الاهلي في السودان أن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة كان حريص على عدم مُغادرة أرض الملعب إلا بعد الإطمئنان على جميع اللاعبين وأفراد البعثة وكذلك الجمهور حيث أجرى إتصالاته عقب المباراة وأصر على تأمين الجميع من البعثة والجمهور حتى لا يتعرض أحدهم لمكروه.

وقدم عضو مجلس الاهلي الشكر للاعبي الفريق الذين تحمّلوا هذه الظروف الصعبة ونجحوا في العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لدور الثمانية ، موضحاً أن الأجواء في ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم لم تكن جيدة ولا تُشجع على تقديم أي فنون كروية كما أن أرضية الملعب ليست جيدة ومع ذلك أثبت لاعبو الاهلي أنهم رجالاً وتفوقوا على أنفسهم كما أدار السويسري رييه فايلر المدير الفني لفريق المباراة بشكل جيد.

وقال طارق قنديل أن الاهلي ينتظر تقرير مراقب المباراة بشأن الأحداث وما سيتم إتخاذه من قرارات رادعة لمنع تكرار هذه التجاوزات في ملاعب كرة القدم الافريقية حيث أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن حيث تقول: إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".