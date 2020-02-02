شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكانت مباراة الاهلي والهلال قد شهدت أحداث شغب من جماهير الهلال التي اقتحمت أرض الملعب في الدقيقة ٧٥ وتم احتجاز بعثة الأهلي في ملعب المباراة من قبل الأمن السوداني لأكثر من 90 دقيقة ، عقب اللقاء.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إدارة النادي ستدرس الأوضاع التى حدثت فى السودان وتقديم ملف وشكوى إلى مسئولو الإتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- ، مضيفاً ما حدث بعد الدقيقة 74 بعيد عن الأجواء الكروية المعروف عنها.

تابع عبد الحفيظ أن ، لائحة الاتحاد الأفريقي تقول : أذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري يتم إلغاء المباراة ، مضيفاً : حدث هذا الأمر من قبل فى مباراة الإسماعيلي و الأفريقي التونسي و مباراة أخري للنجم و الترجي التونسي، وتم إلغاء المباراة.

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أضاف مدير الكرة قائلاً : كنا فى ثكنة عسكرية بالسودان ، هذا بعيد عن كرة القدم ، كنا فى أجواء صعبة قبل و أثناء و بعد المباراة .

طالب مدير الكرة من الاتحادا لأفريقي ضرورة تطبيق اللوائح بصرامة لعدم تكرار مثل هذه الأمور فى الملاعب الأفريقية.

قامت قوات الأمن فى ملعب الهلال السوداني بإخلاءه من الجماهير والإبقاء على فريق الأهلي المصري و طاقم الحكام داخل الملعب لحين إخراج جميع الجماهير السودانية ، وفرض كردون أمني حول طاقم الحكام المغربي بقيادة رضوان جيد لحين إخراج الجميع من الملعب.