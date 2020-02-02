شكرا لقرائتكم رسميا.. إيمانويل ايمونيكي مديرا فنيا للمقاصة لموسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري.

وحرص أمونيكي على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وتعرف المدير الفني الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون والذي يضم كل من وليد هويدي مدير الكرة وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولي مدير شئون اللاعبين.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر الفريق في مباراة سموحة، على أن يتابع أمونيكي المباراة من مقصورة استاد الاسكندرية.

وأكد اللواء محمد عبد السلام أن إيمانويل أمونيكي يعد أحد النجوم العالميين ولديه خبرات كبيرة، بجانب معرفته الجيدة بالكرة المصرية بحكم الفترة التي قضاها كلاعب في صفوف نادي الزمالك، وله خبرات كمدرب في الدول الافريقية ، وهو ما جعل إدارة المقاصة حريصة على التعاقد معه لنهاية الموسم الحالي، على أن يتم تجديد التعاقد لموسم جديد بموافقة الطرفين وبنفس الشروط.