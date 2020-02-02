الأهلي يكشف عن موقف رمضان صبحي من مواجهة بيراميدز

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات إصابة اللاعب رمضان صبحي والتي حرمته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الجهاز الكبي بالفريق قوله إن صبحي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وأوضح الجهاز الطبي أنه طلب التمهل في الدفع برمضان صبحي في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، التي أقيمت مساء أمس السب في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك ليكون جاهزاً للمشاركة في لقاء بيراميدز المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

وكان رمضان صبحى قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا على مدار الأيام الماضية وتماثل للشفاء وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال ببطولة أفريقيا.

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وفضّل الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري رينيه فايلر، استبعاد رمضان صبحي من مواجهة الهلال حتى لا تتفاقم إصابته.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون، قوله إن النادى الإنجليزي بدأ تسويق اللاعب لبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار شوقي إلى أن سعر رمضان صبحي قد ارتفع إلى 10 ملايين إسترلينى.

وأكد شوقي أن بقاء أو رحيل رمضان صبحي عن الأهلي لم يتحدد حتى الآن، متساءلاً: هل يمكن لناٍد فى مصر أن يدفع 200 مليون جنيه لضم لاعب؟.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى ستوك سيتي قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترليني.