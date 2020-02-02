الأهلي: ملف كامل لـ «الكاف» بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني

قال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، إن مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التي شهدتها.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج 120 دقيقة على إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت في الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدماً بهدف نظيف، واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلي بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم.

وأضاف: "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وأوضح أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث تنص على أنه "إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".

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وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي جاهز لمواجهة أي فريق في دور الثمانية المقبل، مشيراً إلى أنه لا يفكر في تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادي فرق بعينها في دور الثمانية.

وتابع: "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه في المقام الأول ويرغب في تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروي الذي شهدته مباراة الأمس".

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القاري سواء كانوا مركز أول أو ثاني في مجموعاتهم.

ووصلت بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، للقاهرة قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

وكانت مباراة الأهلي والهلال السوداني قد شهدت في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة. ونزل بعض مسئولو نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.