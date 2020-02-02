شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار ياسر إبراهيم نسر مباراة الهلال فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النادي الأهلي، مدافعه ياسر إبراهيم رجل المباراة الأول أمام فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالعاصمة السودانية وانتهت بالتعادل الإيجابي الذى منح الأهلى بطاقة الصعود، ونشر الصفحة الرسمية للأهلى على "انستجرام"، اليوم الأحد، صورة للاعب ياسر إبراهيم وعلقت عليها قائلة: "مباراة رائعة قدمها مدافعنا ياسر ابراهيم استحق عليها نسر المباراة يلا يا أهلي".



ياسر ابراهيم نسر مباراة الاهلى والهلال

وصعد فريق الأهلى لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السودانى، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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تقدم محمد مجدى "قفشة" للأهلى فى الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبذلك يصعد الأهلى لدور الثمانية كمركز ثان رفقة النجم الساحلى الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوى وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما أصبح رصيد الأهلى 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط وتوقف رصيد بطل زيمبابوى عند نقطة واحدة.



ياسر ابراهيم

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، أيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى، مروان محسن، فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغنى، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوى، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقى عماد محسن.

وكان قد تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن تفاصيل إصابة المدافع ياسر إبراهيم في مباراة الهلال السوداني، التي أقيمت مساء السبت في دوري أبطال أفريقيا، وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية إن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بجرح قطعي في رأسه، نتيجة التحام هوائي مع أحد لاعبي الهلال، ولكن اللاعب بحالة صحية جيدة وخضع لفحوصات طبية.