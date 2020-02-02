شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يتحدث عن إصرار الخطيب على حماية جماهير الأهلي فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، الأجواء التى عاشها الفريق فى السودان خلال مباراة الهلال بدورى أبطال أفريقيا بالصعبة للغاية، موضحاً أن بعثة الأهلى قضت فترة عصيبة للغاية بسبب الأحداث التى شهدتها المباراة، وكادت الأمور تتوتر أكثر من ذلك ويحدث ما لا يُحمد عُقباه، لكن العناية الإلهية والأمن السودانى أنقذا الموقف.

ووصلت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السوداني فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

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وأوضح طارق قنديل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الذى رافق بعثة الأهلى فى السودان، أن محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة كان حريصاً على عدم مُغادرة أرض الملعب إلا بعد الاطمئنان على جميع اللاعبين وأفراد البعثة وكذلك الجمهور، وأجرى اتصالاته عقب المباراة وأصر على تأمين الجميع من البعثة والجمهور حتى لا يتعرض أحدهم لمكروه.

وقدم عضو مجلس الأهلى الشكر للاعبى الفريق الذين تحمّلوا هذه الظروف الصعبة ونجحوا فى العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لدور الثمانية، موضحاً أن الأجواء فى ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم لم تكن جيدة ولا تُشجع على تقديم أى فنون كروية كما أن أرضية الملعب ليست جيدة ومع ذلك أثبت لاعبو الاهلى أنهم رجالاً وتفوقوا على أنفسهم كما أدار السويسرى رييه فايلر المدير الفنى لفريق المباراة بشكل جيد.

وأشار طارق قنديل إلى أن الأهلى ينتظر تقرير مراقب المباراة بشأن الأحداث وما سيتم اتخاذه من قرارات رادعة لمنع تكرار هذه التجاوزات فى ملاعب كرة القدم الأفريقية، حيث إن لوائح الكاف واضحة وصريحة فى هذا الشأن وتنص على أنه إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعى بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة فى اللوائح".