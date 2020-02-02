شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى والزمالك ينتظران مواجهات تحدث لأول مرة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية، بعدما احتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعته، سواء الزمالك فى المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط أو الأهلى فى المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

وعاد الأهلى من السودان بتعادل مثير مع الهلال بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء فى مدينة أم درمان السودانية، سجل هدف الأهلى الوحيد محمد مجدى قفشة، بينما عاد الزمالك من أنجولا بتعادل سلبى فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس السبت، ليضمنا التأهل كثانٍ المجموعة منتظرين قرعة ربع النهائى.

وتعد تلك المرة الأولى التى تشهد تأهل الفريقين سويا من دور المجموعات منذ عام 2005، حيث تأهل الأهلى بعدما تصدر المجموعة الأولى فى ذلك الوقت بـ14 نقطة، فى المقابل احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

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وينتظر الأهلى والزمالك مواجهات للمرة الأولى فى الأدوار الإقصائية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا خلال القرعة التى من المقرر إقامتها الأربعاء 5 فبراير فى مقر الاتحاد الأفريقى فى القاهرة.

لمعرفة المواجهات التى قد تحدث لأول مرة فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا للأهلى والزمالك من هنا