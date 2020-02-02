شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد رسميا مع إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا لمدة سنة ونصف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، رسمياً مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى، ليتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، ويمتد تعاقد المقاصة مع أمونيكى لمدة عام ونصف العام، وتم توقيع العقد فى الإسكندرية بحضور الجهاز المعاون وأحمد عباس وكيل إيمانويل.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسمياً بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتى ستقام فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، بالجولة السادسة عشرة للدورى.

وحرص أمونيكى على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، وتعرف المدير الفنى الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون والذى يضم كلا من وليد هويدى مدير الكرة وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولى مدير شئون اللاعبين.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر الفريق فى مباراة سموحة، على أن يتابع أمونيكى المباراة من مقصورة استاد الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد عبد السلام أن إيمانويل أمونيكى يعد أحد النجوم العالميين ولديه خبرات كبيرة، بجانب معرفته الجيدة بالكرة المصرية بحكم الفترة التى قضاها كلاعب فى صفوف نادى الزمالك، وله خبرات كمدرب فى الدول الافريقية، وهو ما جعل إدارة المقاصة حريصة على التعاقد معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يتم تجديد التعاقد لموسم جديد بموافقة الطرفين وبنفس الشروط.

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

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