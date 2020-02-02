شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أيمن أشرف يعيد اكتشاف نفسه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال أيمن أشرف، ظهير أيسر النادى الأهلي، احترام وثقة الجماهير الحمراء، وأعاد اكتشاف نفسه من جديد، مؤكدا للجميع أنه لا يقل كفاءة عن الدولى التونسى على معلول معشوق الجماهير الأهلاوية، بعد الأداء المتميز الذى قدمه مع الفريق أمام الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليتأهل المارد الأحمر إلى ربع نهائى البطولة المفضلة لدى جماهيره.

أيمن أشرف لعب فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.

ظهير أيسر الأهلى استطاع حل اللغز المعقد لمنتخب الفراعنة، والذى عانى طويلاً فى مركز الظهير الأيسر لعدم وجود اللاعب المناسب، وإذا استمر أيمن أشرف على مستواه الذى قدمه فى لقاء الهلال يحجز لاعب الأهلى مقعداً أساسياً بلا منازع فى تشكيل المنتخب الوطني.

أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئى النادى الأهلي، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، قبل أن يعود إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق.

وخلال الموسم الجارى شارك أيمن أشرف فى 17 مباراة مع النادى الأهلى بجميع البطولات، من بينها 10 فى الدورى العام ومباراة فى كأس مصر و6 فى دورى أبطال أفريقيا، كان آخرها مباراة الهلال السودانى والتى قدم خلالها مستوى متميزا، وتفوق على نفسه فى الهجوم والدفاع وأدى دوره على الوجه الأكمل، وأرسل رسائل طمأنة لعشاق الفانلة الحمراء الذين شعروا بالقلق لغياب على معلول عن التشكيل الأساسى للفريق.



ايمن اشرف في احدى المباريات



أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي



ايمن اشرف مع اسرته



ايمن اشرف مع الاهلي

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ايمن اشرف مع المنتخب



ايمن اشرف مع بعثة المنتخب



ايمن اشرف مع درع الدوري



ايمن اشرف نجم النادي الاهلي



ايمن اشرف



ظهير ايسر الاهلي



لاعب النادي الاهلي



مدافع الاهلي



نجم الاهلي