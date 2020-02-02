شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل لنصف نهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الطيب، لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 30 يناير وحتى الثالث من فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

وتغلبت نور الطيب على مواطنتها فريدة محمد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-8, 11-4، وتعتبر نور الطيب هى الممثل الوحيد لمصر فى نصف النهائي، بعد تأهل الثلاثى الأجنبى، الهندية جوشنا تشينابا والانجليزية سارة جان بيرى والنيوزيلاندية جويل كينج.

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جاء تأهل تشينابا بعد الفوز على أنى أو لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 11-6, 6-11, 11-8, 11-6، فيما تغلبت الانجليزية سارة جان بيرى على مواطنتها أليسون ويترز بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 6-11, 13-11, 11-7.

بينما فازت جويل كينج على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 11-9، وتستعد نور الطيب لمواجهة لاعبة الهند جوشنا تشينابا فى الدور نصف النهائي.

وتعتبر نور الطيب هى حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.