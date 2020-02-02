شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لصرف جزء من تكاليف علاج مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد إدارة النادي الاهلى لصرف جزء من مستحقات علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الغير مُقيّد في القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أرسل مجلس إدارة النادى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.

جاء ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى ، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الأخير بشأن الاستمرار فى دعم ومساندة اللاعب، خاصة أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

ويستعد زكريا للسفر إلى الولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

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وكان الإعلامى أحمد شوبير قد كشف عن موقف مؤمن زكريا من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، مؤكدًا أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير، وقال شوبير إنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لتلقى العلاج، رغم استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، وأكد له اللاعب أنه سيسافر فى غضون أيام وأضاف أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل فى آخر مكالمة جمعتهما معا عما كان الحال عليه فى المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ فى علاج اللاعب من الحالة التى وصل إليها