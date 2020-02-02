كواليس الساعات الأخيرة للأهلي في السودان بعد التعادل مع الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وصلت بعثة النادي الأهلي للقاهرة صباح اليوم الأحد، بعد أن تحركت فجرا عقب العودة لفندق الإقامة في السودان.

وحسم الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني 1-1 بالجولة السادسة لمرحلة المجموعات.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، قامت السفارة المصرية بتوفير حافلات خاصة لجماهير الأهلي التي تواجدت بملعب الجوهرة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الهلال لنقله خارج محيط الملعب.

وقام السفير المصري بالسودان حسام عيسى ومعاونيه بإجراء اتصالات مع المسؤولين، من أجل تأمين جماهير الأهلي التي حضرت مواجهة الهلال وخروجهم بشكل آمن.

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وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق على متابعة عملية خروج جماهير الأهلي من الملعب بشكل آمن ودون مشاكل.

وقال السفير في تصريحاته "رئيس النادي دائمًا يضرب المثل في القيادة، وكان حريصًا على الاطمئنان التام على جماهير الأهلي، ولم يغادر ملعب الجوهرة قبل أن يطمئن على خروج الجماهير وتأمينها بشكل تام".

وقدم السفير الشكر للسلطات السودانية التي وفرت الحماية والتأمين الشامل لبعثة الأهلي، بجانب شكره لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على تواصله مع الجهات المختصة بشأن ترتيب رحلة عودة الفريق، بعد تأخر وصول البعثة إلى فندق الإقامة.

وأشاد السفير ببعثة الأهلي وأكد على أنها قدمت صورة مشرفة لمصر خلال وجودها في السودان، مشيدًا بسلوكها الراقي والانضباطي، قبل وبعد انتهاء مباراة الهلال.

يُذكر أن مباراة الأهلي والهلال شهدت أحداث مؤسفة من قبل جماهير الفريق السوداني وتوقفت المباراة بسبب القاء زجاجات داخل الملعب بجانب اقتحام البعض لأرض الملعب قبل أن يتم استئناف المباراة من قبل حكم المباراة.