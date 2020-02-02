ماذا قالت الصحف البريطانية عن ثنائية صلاح ضد ساوثهامبتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

واصل ليفربول عروضه القوية في الدوري الإنجليزي بعد الفوز العريض الذي تحقق على حساب ساوثهامبتون (4-0) ضمن مباراة جاءت من الأسبوع الـ25.

ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح تربع على الصدراة بـ73 نقطة ليصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي 22 نقطة إلا أن السيتزنز سيواجه توتنهام هوتسبير ضمن قمة الأسبوع.

ويستعرض "يلا كورة" أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد هدفي صلاح وفوز ليفربول على حساب ساوثهامبتون:

"مسيرة ليفربول مستمرة بقيادة صلاح"

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على ما قدمه محمد صلاح مع فريقه ليفربول، لافتة إلى أن نجم "الريدز" نجح في الحفاظ على سلسلة انتصارات فريقه المحلية في محاولة جديدة نحو التتويج باللقب والذي يبتعد عن خزائن النادي لما يقرب من 30 عامًا.

الصحيفة ذكرت أن محمد صلاح أصبح لديه سجلاً مميزًا في مبارياته أمام ساوثهامبتون بتسجيله الهدف السابع في المباراة السادسة له أمام "القديسيين".

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"صلاح يضرب ساوثهامبتون"

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى المستوى الذي ظهر عليه محمد صلاح مع ليفربول بعدما سجل هدفين أمام ساوثهامبتون الأمر الذي ساهم في وصول "الريدز" إلى نقطته الـ73.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول اقترب خطوة من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعدما وسّع الفارق مع مانشستر سيتي والذي سيواجه توتنهام خلال هذه الجولة إلى 22 نقطة.

"ليفربول يستعرض في الشوط الثاني"

قالت صحيفة "ميرور" البرطانية، إن على الرغم من إنهاء ليفربول الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون بالتعادل السلبي إلا أن الفريق القادم من مدينة الميرسيسايد عاد بشكل متغير في الشوط الثاني بفوز بأربعة أهداف دون رد.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول ظهر بقوة في الشوط الثاني بقيادة نجمه المصري محمد صلاح والذي تمكن من تسجيل هدفين ليساهم في ارتفع رصيد فريقه إلى 73 نقطة ويصبح البعد عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي 22 نقطة.

"صلاح يحافظ على هيمنة الريدز"

أشادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بهدفي صلاح أمام ساوثهامبتون والتي ساهمت في حفاظ الليفر على تربعه بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مباراته الـ25.

وأضافت الصحيفة أن صلاح لعب للمباراة الثانية دورًا مهمًا بعد مباراة وست هام والتي انتهت لصالح "الريدز" بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.