تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات المتنوعة. كأس الكونفيدرالية الأفريقية إف سي نواذيبو × بيراميدز - الموعد 18:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 9. إينوجو رينجرز × المصري - الموعد 21:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 7. Advertisements الدوري الإنجليزي بيرنلي × ارسنال - الموعد 16:00 مساءً- القناة الناقلةbeIN Sports HD 2. توتنهام × مانشستر سيتي _ الموعد 18:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري الإسباني برشلونة × ليفانتي - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 3.

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