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رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

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يستضيف فريق برشلونة نظيره ليفانتي في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ22 من .

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

حراسة المرمى: شتيجن

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خط الدفاع: ألبا – بيكيه – أومتيتي – سيرجي روبيرتو

خط الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش

خط الهجوم: إنسو فاتي – ليونيل – جريزمان

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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