رياضة | 6 أرقام تاريخية في ثورة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أرقام تاريخية في ثورة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي ليصبح الفارق مع مانشستر سيتي 22 نقطة ليسجل بذلك عددًا من الأرقام القياسية كالتالي:

- أكبر فارق من النقاط مع نهاية يوم من المنافسات في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي

- يتربع ليفربول على الصدارة بكل جدارة، بعدما حصد 73 نقطة من أول 25 مباراة، بعد الفوز 24 مرة والتعادل في مباراة واحدة، وهو أكبر رقم من النقاط يحصده أي فريق خلال تلك المرحلة في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

- يسير ليفربول على خطى تكرار إنجاز آرسنال موسم 2003-2004 عندما أنهى الموسم دون هزيمة، كما أن الفوز يوم السبت كان رقم 20 على التوالي للفريق في أنفيلد ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي في حقبة البريميرليج.

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- يملك فريق ليفربول، بقيادة المدرب بيل شانكلي في 1972، الرقم القياسي بتحقيق 21 فوزًا على التوالي على أرضه لكن فريق كلوب يملك الفرصة لتحطيم ذلك والفوز بكل مبارياته (19 على أرضه في أنفيلد)، فحتى الآن فاز ليفربول في 13 مباراة على أرضه هذا الموسم بالدوري.

- يملك ليفربول فرصة الوصول إلى 112 نقطة إذا انتصر في مبارياته المقبلة بعدما فقد نقطتين فقط طوال الموسم عندما تعادل في ضيافة غريمه مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي.

- يعود سجل ليفربول الخالي من الهزيمة في الدوري بصفة عامة إلى عام واحد على مدار 42 مباراة، وفي حال عدم تأجيل مباريات بسبب اللعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، فربما يعادل رقم آرسنال القياسي في 2004 بالبقاء 49 مباراة دون هزيمة عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الرابع من أبريل.