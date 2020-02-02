رياضة | مبابي يشتبك مع مدرب باريس سان جيرمان للمرة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يشتبك مع مدرب باريس سان جيرمان للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهو مستاء من مدربه توماس توخيل لحظة استبداله في الدقيقة 69، خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الـ"بي إس جي" 5-0.

قام توخيل بإخراج المهاجم الشاب، الذي سجل واحداً من الأهداف الخمس لفريقه من اللقاء، وإشراك الأرجنتيني ماورو إيكاردي بدلاً منه.

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وأظهر مبابي استياءه من مدربه بعد مغادرته أرض الملعب، وذلك بعدما أوقفه المدرب لتفسير سبب خروجه، ولكن لم يرغب اللاعب في سماع شيء وحاول الابتعاد عنه أكثر من مرة.

ولا تعد هذه هي الوقعة الأولى بين المدرب واللاعب، حيث حدث نفس الأمر سابقاً خلال مواجهة مونبلييه أيضاً، وفي دوري الأبطال أمام جلطة سراي، وكلوب بروج.