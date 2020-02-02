رياضة | فيورنتينا ضد يوفنتوس .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا ضد يوفنتوس .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





يتوجه فرق يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد 2 فبراير صوب ملعب "أرتيميو فرانكي" بمدينة فرينسي، لمواجهة فريق فيورنتينا، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري للعودة للإنتصارات مرة أخرى، بعد التعثر خلال الجولة الماضية بالهزيمة ضد نابولي بهدفين مقابل هدف.

بينما يطمح جوسيبي لاتشيني مدرب فيورنتينا لإسقاط يوفنتوس وإقتناص ثلاث نقاط جديدة يحسن من خلالها الفريق وضعيته في الدوري.

ترتيب يوفنتوس وفيورنتينا



يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، بواقع 16 فوز وثلاث تعادلات وهزيمتين، سجل 40 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

فيما يقبع الفيولا قي المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة من 21 مباراة، حققها بفضل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 8 لقاءات، وله من الأهداف 25 هدفاً وعليه 29 هدفاً.

موعد مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس تبدأ أحداث المواجهة اليوم الأحد 2 فبراير، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبو ظبي، الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت تونس، الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD4 ويعلق عليها علي محمد علي، ويديرها الحكم فابريزيو باسكوالي.

التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس