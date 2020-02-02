رياضة | لامبارد يكشف سبب استبعاد نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف سبب استبعاد نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن سبب استبعاده لحارس مرمى الفريق الإسباني كيبا أريزابالاجا من التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم ضد ليستر سيتي.



وأفادت التقارير الصحفية بأن حارس المرمى الإسباني غاب عن تشكيلة الفريق في مباراة اليوم لصالح ويلي كاباييرو وذلك خلال المباراة التي جرت على ملعب كينج باور في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



وأوضحت التقارير الصحفية البريطانية أن هذه تعتبى المرة الأولى التي يغيب عنها كيبا أريزابالاجا عن تشكيلة تشيلسي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة لامبارد وقد حدث ذلك بسبب الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها مؤخراً.



وأشارت التقارير الصحفية لامبارد إلى أن لامبارد لم يستهدف التقليل من شأن الحارس الدولي الإسباني من هذه الخطوة مؤكدًا أنه يشعر بأن ويلي كاباييرو يستحق فرصة للعب ومعرفة مدى الإمكانيات التي يتمتع بها.