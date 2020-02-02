رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة المصري ضد إينوجو رينجرز النيجيرى

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موعد مباراة المصري ضد إينوجو رينجرز النيجيري

ومن المقرر أن تُقام مباراة المصري البورسعيدي ضد مضيفه فريق إينوجو رينجرز النيجيري في تمام التاسعة نن مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد نامدى أزيكيوى بمدينة اينوجو النيجيرية وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المصري في مجموعته الأولى

وضمن أبناء المدرب إيهاب جلال التأهل الرسمي لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلال نسور بورسعيد المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف المتصدر بيراميدز والذي حصد 12 نقطة، ويأتى لقاء المصرى مع نظيره النيجيرى تحصيل حاصل وفرصة للمدرب إيهاب جلال لإعطاء الفرصة لمزيد من الاعبين البدلاء.

حسن عمار يترأس بعثة النادي المصري

وتضم بعثة الفرق البورسعيدي التى يترأسها حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا هم: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقى، اسلام عطية، حسن على، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، محمد جابر.

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تشكيل إيهاب جلال المتوقع ضد إينوجو رينجرز النيجيري

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المدرب إيهاب جلال العديد من التغييرات عن الهيلكة الأساسية والتي فضل مدرب النسور إراحتهم استعدادا لمباراة طنطا في بطولة الدوري المصري حيث سيشهد التشكيل المحتمل مشاركة اللاعب أحمد عادل الشهير بميسي في مواجهة الليلة لتصبح هيكلة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي -عمر كمال - فريد شوقي - أحمد ياسر.

خط الوسط: شيخ موكورو - حسن علي - إسلام عطية - أحمد عادل ميسي - محمد جابر.

خط الهجوم: محمود وادي.