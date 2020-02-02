رياضة | برشلونة ضد ليفانتي| مفاجأة غير متوقعة في تشكيل البارسا المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد ليفانتي| مفاجأة غير متوقعة في تشكيل البارسا المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في تمام الـ22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية وتنقل قناة beIN SPORTS HD 3 المباراة حصرياً عبر شاشتها.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

وفي سياق متصل يتوقع أن يبدأ كيكي سيتين مباراة ليفانتي مساء اليوم الأحد معتمداً على طريقته المعتادة 3-5-2 حيث الثلاثي المدمر في الهجوم ميسي وجريزمان وإنسو فاتي ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

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خط الوسط: إنسو فاتي - سيرجيو بوسكيتس - أرتور - فريكي دي يونج - جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ليفانتي

ويغيب عن البارسا في مواجهة ليفانتي مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين كلا من لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة.

ترتيب برشلونة وليفانتي في الليجا

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الجدول الإسباني برصيد 43 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد الذي وصل لـ49 عقب فوزه بالأمس على ضيفه أتليتكو مدريد في الجولة الـ22 من الليجا ، بينما يحتل ليفانتي المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة.