رياضة | التشكيل المتوقع لموقعة توتنهام و مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لموقعة توتنهام و مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365







يستعد فريق توتنهام، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقام مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.



ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل الأستمرار في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بينما يسعى نادي توتنهام لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تقام مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، مساء غداً الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي عبر قناة beIN SPORT HD2.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي: حراسة المرمى: لوريس. Advertisements خط الدفاع: فيرتونغن، سانشيز، ألدرفايرلد، تانغانغا. خط الوسط: سون، وينغس، كيلسو، أورييه. خط الهجوم: آلي، مورا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام حراسة المرمى: إيديرسون. خط الدفاع: ووكر، أوتامندي، ستونز، كانسيلو. خط الوسط: ديفيد سيلفا، رودريجو، دي بروين. خط الهجوم: محرز، جيسوس، سترلينج.