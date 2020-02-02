عادل عبد الرحمن: الأهلى حقق المطلوب فى ظل أوضاع صعبة والأهم الفوز بالبطولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلى السابق والمدير الفنى الأسبق لنادى سموحة، أن الأهلى حقق المطلوب من التعادل مع الهلال السودانى، خاصة أنه جاء فى ظل أوضاع صعبة على اللاعبين، مشددا على عدم أهمية ترتيب المراكز بقدر الفوز بالبطولة القارية.

وقال عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: "الأهلى حقق المطلوب فى ظل أوضاع صعبة على لاعيبتنا، ليست مهمة المراكز، الأهم هو الفوز بالبطولة".



عادل عبد الرحمن

من ناحية أخرى، وصلت بعثة فريق النادى الأهلى إلى القاهرة، صباح اليوم، قادمة من السودان عقب خوض مباراة الهلال السودانى، أمس السبت، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأهلى لدور الثمانية محتلًا المركز الثانى فى المجموعة خلفا للنجم الساحلى التونسى المتصدر.

وكانت مباراة الأهلى والهلال، شهدت أحداث شغب من جماهير الهلال التى اقتحمت أرض الملعب فى الدقيقة 75، وتم احتجاز بعثة الأهلى فى ملعب المباراة من قبل الأمن السودانى لأكثر من 90 دقيقة عقب اللقاء.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن إدارة النادى ستدرس الأوضاع التى حدثت فى السودان وتقديم ملف وشكوى إلى مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف-، مضيفاً ما حدث بعد الدقيقة 74 بعيد عن الأجواء الكروية المعروف عنها.

تابع عبد الحفيظ أن لائحة الاتحاد الإفريقى تقول: إذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيرى يتم إلغاء المباراة، مضيفاً: حدث هذا الأمر من قبل فى مباراة الإسماعيلى والأفريقى التونسى ومباراة أخرى للنجم والترجى التونسى، وتم إلغاء المباراة.

وأضاف مدير الكرة قائلاً: "كنا فى ثكنة عسكرية بالسودان، هذا بعيد عن كرة القدم، كنا فى أجواء صعبة قبل وأثناء وبعد المباراة"، مطالبا الاتحاد الإفريقى ضرورة تطبيق اللوائح بصرامة لعدم تكرار مثل هذه الأمور فى الملاعب الأفريقية.

وقامت قوات الأمن فى ملعب الهلال السودانى بإخلائه من الجماهير والإبقاء على فريق الأهلى المصرى وطاقم الحكام داخل الملعب لحين إخراج جميع الجماهير السودانية، وفرض كردون أمنى حول طاقم الحكام المغربى بقيادة رضوان جيد لحين إخراج الجميع من الملعب.