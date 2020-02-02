شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحي للمشاركة في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي أن رمضان صبحي لاعب الاهلي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية حيث كان بإمكان الجهاز الفني المُجازفة برمضان صبحي والدفع به في لقاء الهلال السودالني أمس السبت في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكن الجهاز الطبي طلب التمهّل في هذا الأمر وعدم الدفع برمضان صبحي أمام بطل السودان ليكون جاهزاً للمشاركة في لقاء بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري.

وأصيب رمضان صبحى بتمزق في العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا على مدار الأيام الماضية وتماثل للشفاء وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال ببطولة أفريقيا لكن الجهاز الفني بقيادة فايلر فضّل إستبعاده من مباراة الهلال حتى لا تتفاقم إصابته وظهر رمضان صبحي بشكل جيد في التدريبات وبات لائقاً بشكل كبير لخوض المباريات مع الفريق لذا سيتم ضمّه بنسبة كبيرة لقائمة الفريق في مباراة بيراميدز بالدوري.

فيما كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون، أن النادى الإنجليزى بدأ تسويق اللاعب لبيعه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً إن سعر رمضان صبحى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات، مؤكداً أن سعر لاعب الأهلى وصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب الشاب أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن، لكن هل يمكن لناٍد فى مصر أن يدفع 200 مليون جنيه لضم لاعب، وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.