الامارات | "زملكاوي سابق" يعكر مزاج الأهلي المصري في إفريقيا.. رغم التأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن "زملكاوي سابق" يعكر مزاج الأهلي المصري في إفريقيا.. رغم التأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف لاعب الأهلي المصري محمود كهربا الأضواء من الأحداث التي رافقت المباراة الحاسمة لفريقه مع الهلال السوداني، السبت، على استاد "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان بدوري أبطال أفريقيا، بعد إهداره فرصة من انفراد تام بحارس المرمى لكنه بعد أن تجاوزه تباطأ بالكرة وسدد بجوار القائم فيما المرمى مشرع أمامه بمشهد لا يمكن تصديقه!.

وعاش "لاعب الزمالك السابق" موقفا لا يحسد عليه، خصوصاً أنه نزل ارض الملعب في الشوط الثاني للعب دور الورقة الرابحة بالاستفادة من سرعته في الهجمات المرتدة ومحاولة تعزيز التقدم بهدف ثانٍ يحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي إلا أنه بعد إضاعة "الفرصة الذهبية" تلقى الأهلي هدف التعادل وكان على وشك فقدان بطاقة التأهل لو سجل الهلال هدف الفوز.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1 ليتأهل الأهلي ثانياً للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي التونسي "المتصدر" فيما ودع الهلال البطولة برصيد 10 نقاط، ما يعني أن كهربا أهدر على فريقه فرصة صدارة المجموعة.

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وبعد انتهاء المباراة العصيبة التي شهدت أحداث شغب باقتحام مشجعين هلاليين للملعب وتكسير المقاعد وحذف زجاجات المياه وتوقف إجباري لأكثر من عشرة دقائق وسط تدخل كثيف من رجال الأمن، تلقى كهربا وابلا من الانتقادات من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كاد يتسبب بخروج الفريق من البطولة، في وقت دافع مشجعون عن اللاعب مطالبين مراعاة الظرف النفسي الذي مرّ به وزملاءه تزامنا مع الأحداث الخارجة عن النص من بعض مشجعي الهلال الغاضبين من قرارات الحكم المغربي رضوان جياد.

من جهته، أعرب مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ عن استياءه من الأحداث التي رافقت المباراة، مطالبا الاتحاد الافريقي لكرة القدم بضرورة تطبيق اللوائح على الهلال السوداني، واحتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي وبالتالي منحه صدارة المجموعة.

وقال عبد الحفيظ لصحيفة "المصري اليوم": "لوائح الاتحاد الأفريقي تقول إذا أُجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب، يعتبر الفريق المضيف خاسرا"، مضيفا أن "الاتحاد الأفريقي طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي ويجب أن تُطبق الآن على الهلال، إذ كنا نلعب في ثكنة عسكرية وأجواء غير طبيعية. سننتظر الآن ما سيفعله الاتحاد الأفريقي".

بدوره، حمّل مدرب الهلال، الفاتح النقر ضياع فرصة التأهل للدور ربع النهائي، وقال لموقع "باج نيوز" السوداني: "الحكم أخرج اللاعبين من أجواء المباراة وكانت لدينا ضربة جزاء لم يحتسبها. لكن نبارك للأهلي. هناك أندية تأهلت بنقاط أقل والتحكيم تحامل علينا كثيراً"، مضيفاً: "كان لا بد من استخدام تقنية الفيديو في المباراة نظراً لأهميتها وحساسيتها".