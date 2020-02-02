شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل إلى القاهرة قادمة من السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، صباح الأحد، قادمة من السودان، بعد خوض مباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وحسم الأهلي التأهل لدور الثمانية بعد التعادل الإيجابي مع الفريق السوداني 1 - 1، برصيد 11 نقطة.
كانت مباراة الأهلي والهلال قد شهدت أحداث شغب من جماهير الهلال التي اقتحمت أرض الملعب، وتم احتجاز بعثة الأهلي في ملعب المباراة من قبل الأمن السوداني لأكثر من 90 دقيقة عقب اللقاء.
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