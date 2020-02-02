شكرا لقرائتكم كارتيرون يعتمد على القوام الأساسي للزمالك أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على عودة الاعتماد على القوام الأساسى للفريق فى المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومنح الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، راحة لمعظم العناصر الأساسية فى لقاء الفريق بالأمس أمام أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا حيث حصل كلا من محمد أبو جبل وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وشيكابالا على راحة إلى جانب أوباما الذى تواجد على مقاعد البدلاء دون أن يشارك فى اللقاء.

وقام الفرنسى كارتيرون، بإجراء 10 تغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام أول أغسطس الأنجولى عن تشكيلة الفريق فى اللقاء الأخير أمام وادى دجلة، فى الجولة الـ15 بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث لم يتواجد فى التشكيلة الأساسية فى لقاء أول أغسطس من مباراة دجلة سوى أحمد زيزو لاعب وسط الفريق حيث خاض الزمالك، لقاء بطل أنجولا بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

Advertisements

وشهد الشوط الثانى فى لقاء الزمالك وأول أغسطس بـ3 تغييرات حيث أشرك كلا من محمد عنتر والكونغولى كابونجو كاسونجو ومحمود الونش بدلا من كريم بامبو ومصطفى فتحى وأحمد عيد على الترتيب، فى اللقاء الذى شهد ارتداء 3 لاعبين لشارة قيادة الزمالك وهم مصطفى فتحى وعبد الله جمعة إلى جانب الونش بعد نزوله فى الشوط الثانى.

وتعود بعثة الزمالك اليوم إلى القاهرة قادمة من أنجولا وسيبدأ كارتيرون فى تجهيز الفريق لمباراة حرس الحدود بعدما أنهى الفريق الأبيض منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بالتعادل السلبى مع أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى جانب مازيمبى الكونغولى لدور الثمانية بالبطولة حيث تصدر الفريق الكونغولى، المجموعة، برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.