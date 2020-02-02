بعد التأهل.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في دور الثمانية ببطولة إفريقيا؟

نجح الأهلي والزمالك في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل كل منهما المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعتيهما.

ونجح الأهلي في التأهل بعد تعادل خارج أرضه مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة بعد تغلبه على بلاتينيوم.

كما تأهل الزمالك إلى الدور الثاني من البطولة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وتأهل بجانب الأهلي والزمالك كل من: الترجي والنجم الساحلي (تونس)، الرجاء والوداد (المغرب)، مازيمبي (الكونغو)، صنداونز (جنوب إفريقيا).

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة.

وينتظر الأهلي والزمالك مواجهات نارية في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وبحسب نظام البطولة، فإن الأندية صاحبة المركز الأول ستواجه نظيرتها صاحبة المركز الثاني.

ومن المحتمل أن يواجه الأهلي أي من الفرق الآتية:

Advertisements

- صن داونز الجنوب إفريقي

- مازيمبي الكونغولي

- الترجي التونسي

أما الزمالك، فمن المحتمل أن يواجه أي من الفرق الآتية:

- النجم الساحلي التونسي

- صن داونز الجنوب إفريقي

- الترجي التونسي