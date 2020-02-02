شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل مباراة القمة التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري لموعد يحدد فيما بعد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع للدوري ، والذى سبق وتم ترحيل موعده من 19 فبراير إلى 24 من نفس الشهر لإقامة بطولة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير بدولة الإمارات باستاد محمد بن زايد.

يدرس مسئولو الجبلاية تأجيل قمة الدوري بسبب دورى أبطال أفريقيا ومباريات دور الـ8 والتى حسمها فريق الزمالك بالتأهل الرسمي لهذا الدور بينما ينتظر الأهلي مواجهته أمام الهلال السوداني – وقت مثول الجريدة للطبع – والتى يحتاج الأهلي فيها للتعادل أو الفوز للتأهل الرسمي دون النظر لنتائج النجم الساحلي التونسي ، خاصة أن مباريات دور الـ8 ستقام يوم 28 و 29 من الشهر الجاري ، إلى جانب طلب الزمالك بشكل شفوي تأجيل القمة بسبب إرتباطه بمباراته أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بالسوبر الأفريقي ، ثم السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 بالإمارات ويخشي مسئولو النادي من إصابة لاعبيهم وتعرضهم للإجهاد قبل مباريات دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا وهو ما دفع مسئولو الجبلاية لدراسة تأجيل القمة ولعب مباريات الأهلي و أمام فرق إنبي ولعب الزمالك أي من مبارياته المؤجلة يوم 24 بدلاً من الأهلي.

يواجه مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة قبل مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير المقبل و المقرر إقامتها بالإمارات باستاد محمد بن زايد ملعب الجزيرة ، وذلك بسبب تواجد حكام أوروبا فى معسكر النخبة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها فى الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو.

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اكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن هناك معسكر لحكام أوروبا سينطلق فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل ولن يسمح للحكام بمغادرة المعسكر ، وهو ما يصعب مهمة اللجنة فى إستقدام حكام نخبة لمباراة السوبر المصري ولكن سيتم البحث خلال الساعات المقبلة عن أسماء الحكام المتواجدين خارج المعسكر لإستقدام حكم كبير يليق بالمباراة التى ستقام بالإمارات و يتابعها العديد من دول العالم.

وأكد أسامة غنيم في تصريحات خاصة، أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد في الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبي المنتخب الأولمبى قبل المشاركة في بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.