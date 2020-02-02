شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن النهاية السعيدة أمام نواذيبو الموريتانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتانى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية في المجموعات كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة.

كان بيراميدز قد تأهل بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

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ويسعى الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لتجهيز البدلاء فنياً وبدنياً لمواجهة دور الثمانية بالكونفدرالية فضلا عن مواجهات الدورى المحلى التى يستهلها بمواجهة الاهلى حامل اللقب فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، وحقق بيراميدز فوزاً على نادى مصر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

فى المقابل يسعى فريق نواذيبو الموريتانى لتسجيل انتصار يحفظ ماء الوجه ويكون بمثابة بصمة قبل وداع البطولة على غرار نظيره رينجرز النيجيرى الذى تمكن من إيقاف مسلسل الارقام القياسية لبيراميدز فى الجولة الماضية بالفوز عليه بهدف دون رد على أرضه رغم أن بطل مصر خاض المباراة بتشكيل من البدلاء بعد حسم التأهل.