شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب الإسماعيلى بتمديد تعاقد محمد هاشم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الاسماعيلى من إدارة ناديه تمديد تعاقد محمد هاشم مدافع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويأتى ذلك القرار فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة وظهوره بشكل مميز فى خط دفاع الفريق الأصفر بعدما كان خارج الحسابات مع الاجهزة الفنية السابقة للإسماعيلى إلا أن المدرب الفرنسى يثق فى قدرات هاشم ويرى أنه لاعب مميز.

المدافع صاحب الـ27 عاما، كان قريبا من الرحيل عن قلعة الدراويش، لعدم اقتناع الصربي ميودراج يسيتش، بامكانياته الفنية، وذلك قبل ان يقرر الجهاز الفني الحالي الاعتماد عليه بشكل أساسي على حساب محمد مجدي، في ظل تذبذب الاخير بالفترة الحالية وكثرة إصاباته.

وتعاقد الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم

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وفاز الاسماعيلي علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام ويستعد لمواجهة أسوان غداً الاثنين بالجولة السادسة عشرة للمسابقة .

وتأهل الاسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الاسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي ستاد الاسماعيلية

وضرب الاسماعيلي موعدا مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية حيث تقام مباراة الذهاب بالاسماعيلية فيما تقام مباراة العودة بالمغرب .