رياضة | كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام فيورنتينا في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام فيورنتينا في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق يوفنتوس، أمام نادي فيورنتينا، ظهر غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا على أرضية ملعب أليانز.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الثلاث نقاط وإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة تربعة على عرش الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، ظهر غداً الأحد، في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي تذاع مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، عبر قناة Bein Sport hd 4.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فيورنتينا:

حراسة المرمى: تشيزني.

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خط الدفاع: كوادرادو – دي ليخت – بونوتشي – أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماتويدي – بينتانكور – رابيو – رامسي.

خط الهجوم: ديبالا – رونالدو.

تشكيل فيورنتينا المتوقع أمام يوفنتوس:

حراسة المرمى: دراجوفسكي.

خط الدفاع: تشيتشاريني – بيتيزيلا- فينوتي – ليرولا.

خط الوسط: بولجار – بيناتسي – كاستروفيلي – دالبيرت.

خط الهجوم: كوتروني – كييزا.