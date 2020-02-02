رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام| مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 2 من شهر فبراير الجاري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام:-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي. Advertisements

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي:-

وكانت الجولة الخامسة والعشرون قد بدأت بالأمس، حيث واصل انتصاراته بالدوري الانجليزي الممتاز، وحقق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الماضية:-

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.