رياضة | التشكيل المتوقع لفريق ميلان أمام هيلاس فيرونا والقنوات الناقلة

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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة هامة اليوم لفريق ميلان أمام فريق هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم دانييل شيفي، ويسعي الروسينيري للفوز خلال المواجهة من أجل الوصول للمركزالسادس بجدول ترتيب الكالتشيو.

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا والقنوات الناقلة

يحل فريق هيلاس فيرونا ضيف على ميلان ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع لفريق ميلان امام فيرونا بالدوري الإيطالي

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حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : كونتي، سيمون، رومانيولي، هيرنانديز

خط الوسط : كاستييخو، كرونيتش، بن ناصر، بونافنتورا، كالهانوغلو

خط الهجوم : زلاتان إبراهيموفيتش