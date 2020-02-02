رياضة | قبل مواجهة فيورنتينا.. ماذا قدم رونالدو حتى الآن مع يوفنتوس؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة فيورنتينا.. ماذا قدم رونالدو حتى الآن مع يوفنتوس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي فيورنتينا اليوم الأحد 2 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي فيورنتينا اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بونوتشي – دي ليخت – كوادرادو – ساندرو

خط الوسط: بينتاكور – ماتويدي – رابيوت

Advertisements

خط الهجوم: رامسي – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.

ماذا قدم رونالدو حتى الآن مع اليوفي

ومن المتوقع بالطبع أن يكون رونالدو أساسيا في تشكيل اليوفي اليوم ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي ليصبح على موعد جديد لتحطيم رقم قياسي أخر وتسجيل المزيد من الأهداف.

وقد شارك رونالدو في 29 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع هدفين آخرين.

ويتواجد رونالدو في المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي برصيد 17 هدف ولكن بفارق 6 أهداف عن شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو صاحب الـ23 هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يتواجد نادي فيورنتيا في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.