بعد صعود الأهلى .. موعد قرعة دور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا

تم صعود النادى "الأهلى" للدور ربع النهائى فى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع "الهلال السودانى", أمس السبت .
وقبل الأهلى، نجح الزمالك فى التأهل إلى دور الـ8 من دورى أبطال إفريقيا. ويستعد الاتحاد الإفريقى "كاف" لإجراء قرعة دور الثمانية بدورى أبطال "إفريقيا"، لتحديد 4 مباريات حاسمة يتأهل الفائزون منها إلى قبل النهائى.
موعد قرعة
وتقام قرعة دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال "إفريقيا" فى "السابعة" مساء يوم الأربعاء المقبل، فى أحد فنادق القاهرة.
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