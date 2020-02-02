بعد صعود الأهلى .. موعد قرعة دور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا

تم صعود النادى "الأهلى" للدور ربع النهائى فى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع "الهلال السودانى", أمس السبت .

وقبل الأهلى، نجح الزمالك فى التأهل إلى دور الـ8 من دورى أبطال إفريقيا. ويستعد الاتحاد الإفريقى "كاف" لإجراء قرعة دور الثمانية بدورى أبطال "إفريقيا"، لتحديد 4 مباريات حاسمة يتأهل الفائزون منها إلى قبل النهائى.

موعد قرعة

وتقام قرعة دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال "إفريقيا" فى "السابعة" مساء يوم الأربعاء المقبل، فى أحد فنادق القاهرة.