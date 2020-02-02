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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى ورينجرز اليوم الاحد 2 / 2 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق المصري البورسعيدى ضيفًا على إينوجو رينجرز النيجيرى، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة إينوجو النيجيرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المسابقة الإفريقية، ويدخل المصرى البورسعيدى مباراة اليوم بحثاً عن تجربة لاعبيه البدلاء لتجهيزهم فنياً وبدنياً قبل مواجهات دور الثمانية الحاسمة فضلا عن مباريات الدوري المحلى الذى شهد تراجعاً كبيراً للفريق البورسعيدى هذا الموسم.*موقف مجموعة المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية
تبدو مباراة الليلة تحصيل حاصل للفريقين حيث ضمن المصرى الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية كثانى مجموعته خلف بيراميدز المتصدر بـ 12 نقطة ، بعد الفوز على نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.*طاقم تحكيم من مدغشقر لمباراة المصرى ورينجرز
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ومضيفه إينوجو رينجرز إلى طاقم تحكيم دولي من مدغشقر ، ويتكون طاقم التحكيم الذي يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ويعاونه كل من ليونيل أندرياناتيانا وفيلومانانا جينورو "مساعدين"، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا.* موقف المصرى البورسعيدى فى جدول الدوري المحلى
يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، وتعرض للخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف .*ايهاب جلال يستبعد الاساسين من موقعة بطل نيجيريا
استبعد المدير الفني للمصري، إيهاب جلال، عددا من اللاعبين الأساسيين من القائمة، أبرزهم أوستين أموتو ومفتاح طقطق وأحمد شوشة ، وضمت قائمة المصري 17 لاعبا هم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقي، إسلام عطية، حسن علي، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي، شيخ موكورو، أحمد عادل "ميسي"، محمد جابر.*رينجرز يسعى لمواصلة التفوق أمام الاندية المصرية
طالب ساليسو يوسف المدير الفنى لفريق إينوجو رينجرز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث رغم فقدان أمال التأهل نهائياً بحثاً عن مواصلة التفوق على الفرق المصرية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد فى الجولة السابقة بالقاهرة وتحطيم الارقام القياسية للفريق السماوى بتلقى أول هزيمة فى البطولة رغم أن بطل مصر خاض المباراة بالبدلاء لتجهيزهم لمباريات الدوري .
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