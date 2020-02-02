شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر السودان في طريقها للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار الخرطوم في طريقها إلي القاهرة، بعد خوض مواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت البعثة قد توجهت إلى مطار الخرطوم بعد تناول وجبة العشاء في طريق عودتها إلى القاهرة، ورافقتها حراسة أمنية مشددة، من الجيش والشرطة السودانية في الطريق من فندق الإقامة وحتى مطار الخرطوم.
وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في البطولة الأفريقية، بعد تعادله مع الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
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