شكرا لقرائتكم منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يواجه المغرب فى تصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة ضيفاً على مننتخب المغرب فى الثانية ظهر اليوم الأحد في لقاء العودة ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات بملعب بو بكر عمار بمدينة سلا .

يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة أمام المغرب والذى أقيم باستاد بتروسبورت ، انتهي بهزيمة الفراعنة 3 / 5 .

وتتراس بعثة منتخب مصر الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وتضم البعثة 20 لاعبة فرح سمير والهام هاني وحبيبة خالد ونادين ياسر وليلي شريف وايمان حسن و يارا ياسر وندي الغريب واميرة محمد و هدي شكري ودانا كريم ومروة طلعت وندا عماد واسراء فرج وهنا وجيه ونادين حسن وشروق ابراهيم وامل ناصر وهاجر احمد وملك تامر ، والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي ورحاب ممدوح المدير الاداري والدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب والدكتورة هبه فهمي اخصائي العلاج الطبيعي والدكتورة هناء المهيري استشاري التغذية وشريف نعيم مسئول المهمات .

وخرجت بسمة محمد من قائمة الفريق لتعرضها للإصابة بالتواء في الكاحل حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم اللحاق بالمباراة .

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وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الاسود وترتدي حارس المرمي اللون الاسود فيما يرتدي المنتخب المغربي طاقم أحمر كامل وترتدي حارس المرمي اللون الموف ،

وقال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن المباراة صعبة وان لاعبات منتخبنا الوطني تم تجهيزهن فنيا ونفسيا للمباراة وقال ان منتخب مصر سيظهر بشكل لائق وقادر علي تحقيق نتيجة ايجابية.

وشهد الاجتماع أمس السبت الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وتم الاتفاق علي موعد وصول الفريقين في الساعة 1:20 بتوقيت المغرب ويتم مراجعة اسماء اللاعبات في الواحدة والنصف وخروج الفريقين لأداء الاحماء في الساعة الثانية علي ان ينتهي الاحماء في الثانية واربعين دقيقة ودخول اللاعبات للملعب في الساعة الثانية وخمسين دقيقة وعزف النشيد الوطني المصري والمغربي والتقاط الصور التذكارية ثم انطلاق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.