شكرا لقرائتكم أسوان يدرس الدفع بالصفقات الجديدة أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان، الدفع بالصفقات الجديدة في مواجهة فريقه مع الاسماعيلي التي تقام غداً الأثنين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد أسوان الرياضي.

ويتسلح عبد العاطي بالصفقات الثمانية التي ضمها أبناء الجنوب خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، حيث ضم أسوان كل من: محمد رزق لاعب وسط الأهلي السابق وطلائع الجيش، محمد عبد المجيد لاعب نادى الزمالك والانتاج الحربي السابق، ومصطفى البدري لاعب نادي الإنتاج الحربي أيضا، ولاعب الوسط الغاني سولومون منساه من الساحل اللبناني، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندي "جيان كلاود إرانزي"، بالإضافة إلى ثلاثي شباب الزمالك يوسف أسامة نبيه، يوسف علي، ويوسف مرعي.

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على صعيد آخر يختتم أسوان استعداداته اليوم الأحد لمواجهة الدراويش، ويسعى أبناء الجنوب لمواصلة العروض القوية بعد تدعيمات يناير ومع تألق أكثر من عنصر بالفريق في مقدمتهم فادي فريد وكريم الطيب، كما يستعيد أسوان أكثر من لاعب في مواجهة الدراويش وفي مقدمتهم حسن يوسف بعد التعافي من الإصابة وفادي فريد الذي أنهى عقوبة الإيقاف، فيما يغيب محمد الصباحي عن تدعيم أبناء الجنوب بعد رحيله على الاتحاد السكندري في ميركاتو يناير في صفقة كلفت خزينة زعيم الثغر 4 ملايين جنية.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على حرس الحدود بهدفين لهدف، والتي أقيمت على ملعب المكس بالأسكندرية ليحقق أبناء الجنوب ثاني انتصاراتهم بالمسابقة بعد مرور 15 جولة، حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادلوا في 6 مباريات وتلقوا الهزيمة في 7 أخرى.