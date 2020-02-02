شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة اليوم قادمة من أنجولا بعد العبور الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الزمالك برئاسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، إلى القاهرة، اليوم الأحد، قادمة من أنجولا بعدما أنهى الفريق الأبيض منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بالتعادل السلبى مع أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى جانب مازيمبى الكونغولى لدور الثمانية بالبطولة حيث تصدر الفريق الكونغولى، المجموعة، برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

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وقام الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإجراء 10 تغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام أول أغسطس الأنجولى عن تشكيلة الفريق فى اللقاء الأخير أمام وادى دجلة، فى الجولة الـ15 بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث لم يتواجد فى التشكيلة الأساسية فى لقاء أول أغسطس من مباراة دجلة سوى أحمد زيزو لاعب وسط الفريق حيث خاض الزمالك، لقاء بطل أنجولا بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

كما دفع كارتيرون فى الشوط الثانى من مباراة أول أغسطس،بثلاث تغييرات وهم نزول كلا من محمد عنتر والكونغولى كابونجو كاسونجو ومحمود الونش بدلا من كريم بامبو ومصطفى فتحى وأحمد عيد على الترتيب، فى اللقاء الذى شهد ارتداء 3 لاعبين لشارة قيادة الزمالك وهم مصطفى فتحى وعبد الله جمعة إلى جانب الونش بعد نزوله فى الشوط الثانى.

ومن المقرر أن يغلق الزمالك، صفحة البطولة الأفريقية من أجل بداية الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.