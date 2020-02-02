شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة زعيم الثغر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم الاحد فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر غداً الاثنين على ستاد السلام بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الفريق مرانه الاساسى على ستاد المصانع الحربية ثم يعلن بعدها مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً .

Advertisements

وخسر الانتاج الحربى مباراته الاخيرة بالدوري أمام الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل زعيم الثغر مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة .

وتعاقد الانتاج الحربى فى الميركاتو الشتوى مع ثلاثة لاعبين هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف الموسم، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأحمد صابر مدافع إنبى لمدة 6 شهور عن سبيل الإعارة، حيث نجح النادى فى تدعيم المراكز التى طلبها الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار.

ووافق مرتضى منصور علي إعارة يوسف مرعي لاعب وسط الفريق مواليد 99، إلي الإنتاج الحربي لمدة ستة أشهر، من أجل اكتساب خبرات اللعب في الدوري الممتاز ثم العودة للفريق الأبيض في الموسم الجديد، بعد تعثر انتقال اللاعب إلي نادي أسوان خلال الفترة الماضية، ليقوم بالتوقيع علي عقود انضمامه للإنتاج الحربي في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالنادي.