شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكر امغلقا استعداداً لإنبي بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، في معسكر مغلق اليوم الأحد بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، حيث يستعد المقاولون لمواجهة إنبي في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

وكان المقاولون العرب قد نجح في ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة والذي كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمته واستنفاده للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية، وعاد حفني للمشاركة في الدوري بعد نزوله بدلاً في مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.

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ويسعى المقاولون لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد التغلب في المباراة الأخيرة على طنطا بهدفين مقابل لا شئ، سجلهما محمد سمير مدافع الفريق ولويس إداورد لاعب الذئاب، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الماضية على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.

ويعتبر محمد سمير ومحمد سالم وسيف الدين الجزيري، هدافي المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم، ليشاركو بـ 15 هدف من أصل 20 سجلهم ذئاب الجبل في الدوري العام حتى الآن.