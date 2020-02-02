بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار الخرطوم في طريقها للقاهرة في حراسة مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى مطار الخرطوم بعد تناول وجبة العشاء في فندق الإقامة لعودتها إلى القاهرة.

ورافقت البعثة حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة السودانية خلال الطريق من فندق الإقامة وحتى مطار الخرطوم.

وتعادل النادي الاهلي مع الهلال السوداني بهدف لمثله في الجولة الأخيرة أمس من دور المجموعات.

وشهدت أحداث المباراة بين فريقي الأهلي والهلال السوداني، أحداث شغب من جماهير الأخير توقفت المباراة على إثرها لمدة 10 دقايق قبل أن تستأنف مجددًا وتنتهي بالتعادل.

وتأهل النادي الأهلي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، خلف المتصدر النجم الساحلي الذي صعد متصدرًا للمجموعة برصيد 12 نقطة.