تصريحات السبت| كلوب يعلق على إمكانية رحيل صلاح.. وأول تعليق للأهلي على أحداث شغب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 1 فبراير 2020.

مدرب الهلال: هدف الأهلي تسلل.. والكاف غير قادر على معالجة أخطاء الحكام

أكد الفاتح النقر، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن مواجهة الأهلي بدوري الأبطال كانت صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الفريق الضيف كان الأفضل خلال شوط المباراة الأول.

صلاح محسن يرد على إمكانيه الانتقال للزمالك

أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي المعار لصفوف سموحة، أنه يرفض فكرة الانتقال لفريق الزمالك في ظل تواجده مع القلعة الحمراء، لافتا أنه هناك فرصة واحدة للانتقال للمنافس التقليدي وهي الرحيل عن الأهلي لفريق أخر وبعدها الانتقال للقلعة الحمراء.

فايلر: جماهير الهلال لم تحترم كرة القدم.. ومتأسف لما حدث

رفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الحديث فنيًا عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في دوري أبطال أفريقيا.

"ننتظر رد كاف".. أول تعليق للأهلي على أحداث شغب السودان

طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتطبيق اللائحة إثر ما حدث في مباراة الهلال السوداني على ستاد الجوهرة الزرقاء، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي سيتحرك للتمسك بحقوقه.

Advertisements

"التحكيم يمر بأسوأ مواسمه".. فضل يعلق على تطبيق "VAR"

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير اتحاد الكرة المصري، إن التحكيم يمر بأسوأ مواسمه على الإطلاق خلال الموسم الجاري.

"جاهزون".. كيف علّق كارتيرون على منافس الزمالك المقبل في أفريقيا؟

عبّر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن جاهزية فريقه لخوض أي مواجهة في دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أمير عادل يوضح لمصراوي سبب عدم تجديد تعاقده مع ناديه السويدي

قال أمير عادل، "ألكسندر ياكوبسن"، المحترف المصري في صفوف فريق نوركوبينج السويدي، أنه أصبج لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كلوب يعلق على إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الفريق خلال الموسم المقبل.

أول تعليق من كريم حافظ بعد انتقاله لمالاتياسبور التركي

أعرب النجم المصري كريم حافظ، عن سعادته بعد انتقاله لفريق مالاتياسبور التركي في الساعات الأخيرة لموسم الانتقالات الشتوية، لينضم للفريق بعد قطع إعارته لنادي قاسم باشا.