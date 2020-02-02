صلاح محسن يرد على إمكانيه الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي المعار لصفوف سموحة، أنه يرفض فكرة الانتقال لفريق الزمالك في ظل تواجده مع القلعة الحمراء، لافتا أنه هناك فرصة واحدة للانتقال للمنافس التقليدي وهي الرحيل عن الأهلي لفريق أخر وبعدها الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال محسن في برنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار:"علاقتي بالجماهير جيدة وفي الأول في الاخر هذا احتراف، كما يحدث في برشلونة وريال مدريد".

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وأضاف" لن انتقل للزمالك وانا على زمة الأهلي، لو رحلت عن الأهلي بشكل نهائي وبلعب في أي فريق أخر سأنتقل للزمالك".

وأوضح، أن المدرب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، طالبه بعدم الرحيل عن الأهلي خلال تلك الفترة، لكنه قرر الانتقال لسموحة للحصول على فرصة للتواجد مع منتخب مصر.

وأتم تصريحاته:" كنت احتاج فرصة مع الأهلي للظهور بشكل قوي، ولدي يقين في العودة مجددا إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء اعارتي مع سموحة".