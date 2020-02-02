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أهداف مباراة السد والسيلية في الدوري القطري

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محمود ماهر 0 تبليغ
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استفاد السد من سقوط الدحيل أمام الريان في الجولة ال14 من الدوري القطري (دوري نجوم قطر)، ليعود إلى مضمار المنافسة على اللقب بعدما هزم ضيفه السيلية بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس السبت 1-2-2020.

ورفع السد رصيد نقاطه لـ 30 بفضل الأربع انتصارات المتتالية التي حققها منذ بداية العام الجديد، ليتقدم للمركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط عن الدحيل الأول، وأقل من الريان الثاني بنقطة واحدة.

ويدين المدير الفني للسد “تشافي هيرنانديز” بالشكر للجناح الدولي القطري المتميز “أكرم عفيف” الذي تكفل بتسجيل ثلاثة أهداف بمفرده أمام السيلية.

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وافتتح أكرم عفيف أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة لينتهي الشوط الأول بتفوق “عيال الذيب” بهذا الهدف، وفي الدقيقة 48 أضاف لاعب فياريال السابق الهدف الثاني من علامة الجزاء، وبعد خمس دقائق فقط احتفل بالهاتريك حين صنع له الجزائري “بغداد بونجاح” الهدف الثالث.

وتقدم أكرم عفيف إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري نجوم قطر برصيد 11 هدفًا بفارق هدفين فقط عن المتصدر “بغداد بونجاح”، ومتفوقًا على ياسين براهيمي نجم نادي الريان بفارق هدف واحد.

وتشهد قائمة هدافي الدوري القطري هذا الموسم سيطرة كبيرة من اللاعبين الجزائريين فبخلاف تواجد بغداد بونجاح وياسين براهيمي، انضم لهما هداف الغرافة “سفيان حني” برصيد 10 أهداف، وبنفس رصيد الأهداف لاعب الوكرة “محمد بن يطو”.

شاهد أهداف مباراة السد والسيلية

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