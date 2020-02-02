أهداف مباراة العين والوصل في الدوري الإماراتي

أمطر العين شباك ضيفه الوصل بخمسة أهداف نظيفة في قمة مباريات الجولة ال15 من الدوري الإماراتي (الخليج العربي)، مساء يوم السبت 1-2-2020 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، ليواصل الفريق البنفسجي ملاحقة شباب أهلي دبي على الصدارة.

ورفع العين رصيد نقاطه ل27 في المركز الثاني أقل من شباب أهلي دبي بثماني نقاط، ويأمل في الحصول على هدية من الفجيرة الذي يستضيف الأهلي يوم الأحد 2-2-2020 لحساب نفس الجولة.

وتقدم العين سريعًا عن طريق لاعب الوسط “محمد عبد الرحمن” في الدقيقة الثالثة من صافرة بداية المباراة التي تأتي بعد أيام قليلة من تأهل الفريق إلى مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأضاف نفس اللاعب “محمد عبد الرحمن” الهدف الثاني في الدقيقة 9 بصناعة من محمد بندر الأحبابي، ليسجل بذلك أول هدفين له هذا الموسم.

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وفي الشوط الثاني صنع بندر الأحبابي الهدف الثالث للعين والذي تكفل التوجولي “لابا كودجو” من تسجيله في الدقيقة 54.

وواصل محمد بندر الأحبابي تألقه الكبير في صناعة الأهداف وأهدى الهدف الثاني للابا كودجو والهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 85.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه العين في الدقيقة 65 عندما طُرد سالم عبد الله بالبطاقة الصفراء الثانية، إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع للاعب “جمال معروف”.

وبفضل ثنائيته أمام الوصل، ابتعد لابا كودجو في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي برصيد 15 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن الأرجنتيني “تاجليابوي” لاعب نادي الوحدة.