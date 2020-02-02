رياضة | ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه الألماني توني كروس للحصول على خدمات مواطنه جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

وكشف موقع الديسمارك الإسباني أن ريال مدريد من الممكن أن يستخدم كروس البالغ من العمر 30 عامًا لإقناع الفريق البافاري بالتنازل عن خدمات كيميتش في الصيف المقبل مثلما حدث في عام 2014 عندما أدرج ريال مدريد تشابي ألونسو ضمن عملية التعاقد مع كروس من بايرن ميونخ الألماني.

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وأكد الموقع الإسباني أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال هدف النادي الملكي الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تخطط إدارة الملكي لتقديم عرض خرافي من أجل الفوز بخدماته.

وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يضع عينه أيضًا على كلا من الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي والهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي من أجل تدعيم تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الصيف المقبل.

وذكر الموقع الإسباني أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 22 جولة في البطولة المحلية.